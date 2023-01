L’Aquila, Scomparsa prof. Splendiani, il cordoglio del sindaco Biondi

- Advertisement -

L'Aquila

“A nome della Municipalit? aquilana e a titolo personale esprimo sentimenti di sincero e profondo cordoglio per la scomparsa del professor Giorgio Splendiani – Pilastro della sanit? aquilana e del nostro ateneo, per la cui crescita ha operato incessantemente nel corso della sua vita professionale e lavorativa, accompagnata da una grandi umanit? e passione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sentimenti che lo hanno contraddistinto anche nei momenti pi? complessi della nostra comunit?, come all’indomani del sisma in cui fu impegnato in prima persona per contribuire alla ripresa delle attivit? universitarie della facolt? di ingegneria e a sostegno agli sfollati in qualit? di governatore del distretto Rotary dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Ai familiari tutti, ai colleghi e ai tanti studenti che hanno avuto il privilegio di poter crescere attraverso i suoi insegnamenti giungano sincere condoglianze”. Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

