L’Aquila, Scuola, Biondi consegna dossier a Valditara: per L’Aquila e cratere servono altri 38,2 milioni di euro, è ultimo miglio ricostruzione

“Per il comune dell’Aquila risultano ancora necessari 2,9 milioni di euro al fine di portare a conclusione i cantieri gi? in corso di esecuzione, mentre ben 35,3 sono quelli necessari per 24 interventi nei comuni del cratere”.

? il quadro che il sindaco del capoluogo, Pierluigi Biondi, ha cristallizzato in un dossier, frutto del lavoro di ricognizione di Usra, Usrc e del settore Ricostruzione comunale, consegnato al ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, oggi in citt? per una visita istituzionale organizzata dall’Ufficio scolastico regionale, che lo ha portato all’ospedale San Salvatore presso la clinica pediatrica, all’Istituto comprensivo Patini-Scuola primaria “Mariele Ventre”, di cui la Sio (Scuola in ospedale) istituita presso il nosocomio fa parte, a Tempera e a San Demetrio –

“In particolare – ha spiegato il sindaco – il fabbisogno per la citt? dell’Aquila ? necessario per integrare il fabbisogno relativo si progetti in corso di Bagno Grande, polo scolastico di San Sisto-Santa Barbara e polo scolastico di Gignano-Sant’Elia”.

“Ringrazio il ministro per la proficua collaborazione, evidente anche con lo stanziamento previsto nell’ultima seduta Cipess del 29 marzo scorso che ha stanziato 50 milioni per le scuole abruzzesi di cui 33 per quelle dell’Aquila, della visita di oggi e anche per la sensibilit? avuta nella scelta di conoscere da vicino la Sio dell’Aquila – ha aggiunto Biondi – una delle nostre eccellenze in cui le alte professionalit? della sanit? e le migliori sensibilit? del mondo pedagogico lavorano fianco a fianco per il bene dei nostri giovani, per combattere la dispersione scolastica garantendo la continuit? didattica a tutti i minori ricoverati in ospedale – si apprende dalla nota stampa. Il mio ringraziamento va anche a tutti i professionisti impegnati nella Scuola in ospedale, che non hanno mai cessato le loro attivit? neppure in periodi difficili e imprevedibili come il terremoto o la pandemia”.

Nel dossier consegnato dal sindaco al ministro, si ricorda anche come il Comune dell’Aquila per la ricostruzione delle scuole ha previsto, a carico dei fondi della ricostruzione, 17 interventi per un fabbisogno totale ad oggi di 86,5 milioni di euro e la realizzazione di 2 interventi a valere sulle risorse del Pnrr per 7,8 milioni di euro – recita il testo pubblicato online.

