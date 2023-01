L’Aquila, Scuola, fino al 28 febbraio possibile richiedere rimborso per i libri di testo

- Advertisement -

Fino al 28 febbraio sar? possibile fare domanda per richiedere il rimborso totale o parziale della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo scolastici, a beneficio delle famiglie con studenti delle scuole medie e superiori del territorio comunale dell’Aquila – Lo rende noto l’assessore per il Diritto allo studio, Manuela Tursini.

Le richieste dovranno essere effettuate attraverso un modulo specifico, pubblicato, insieme con l’avviso contenente i dettagli delle modalit? di inoltro e i criteri di ammissibilit? delle domande, sul sito internet del Comune, a questo indirizzo

https://www.comune – laquila – si apprende dal portale web ufficiale. it/archivio19_centro-servizi-avvisi_0_920.html .

E’ obbligatoria la residenza del Comune dell’Aquila e, inoltre, all’istanza dovr? essere allegata l’attestazione Isee in corso di validit? del nucleo familiare dello studente (che non deve essere superiore al 15.493,71 euro) e una dichiarazione di non aver usufruito, per l’anno scolastico in corso, di altro contributo o sostegno pubblico di altra natura per l’acquisto dei libri di testo, erogato dal altri enti.

I rimborsi saranno erogati nei limiti delle risorse disponibili.

