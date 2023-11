L’Aquila, Sedute delle commissioni consiliari

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

La prima commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, “Programmazione e Bilancio”, terr? due riunioni venerd? 10 novembre, entrambe nella sala Eude Cicerone della presidenza del Consiglio, in via Filomusi Guelfi (Villa Gioia). Lo rende noto il presidente, Livio Vittorini.

La prima ? stata fissata alle 9.30 in prima e alle 10 in seconda convocazione ed ? prevista la discussione sull’informativa concernente la situazione dell’Asm e del servizio di raccolta dei rifiuti.

La seconda, nella stessa sala Cicerone, ? congiunta con la quarta commissione consiliare, “Affari istituzionali e Regolamenti” (presieduta dalla consigliera Gloria Nardecchia), ed ? stata programmata per le 12 in prima e le 12.30 in seconda convocazione – si apprende dalla nota stampa. All’ordine del giorno, il parere sulla proposta di deliberazione che modifica il regolamento della Tari per la riduzione delle utenze non domestiche condizionate dai lavori di riqualificazione del centro storico – riporta testualmente l’articolo online.

