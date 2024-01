L’Aquila, Sicurezza: attivato servizio vigilanza in parchi gioco e aree verdi cittadine

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Attivato dall’amministrazione comunale il servizio di vigilanza e controllo nei parchi gioco cittadini presso il Parco del Sole, il Parco del Castello, il Parco Baden Powell, il Parco delle Acque, il Parco Unicef, il Parco della Torretta e nel parco di via Svizzera – Le operazioni, dall’apertura dei parchi sino al monitoraggio diurno e notturno, saranno condotte dal personale di un istituto di vigilanza –

“Essendo un Servizio innovativo e sperimentale per la citt? verranno coinvolte, per il momento, solamente alcune aree, tra le pi? frequentate, con l’obiettivo di estenderlo sull’intero territorio comunale – – ha spiegato l’assessore con delega alla Sicurezza urbana, Fabrizio Taranta – Dopo il censimento, la valutazione dello stato di tutti i parchi e la redazione del piano questa iniziativa ? destinata a valorizzare le nostre aree verdi e i parchi gioco – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli operatori dell’istituto di vigilanza effettueranno un giro di ricognizione mattina e sera per aprire e chiudere i parchi, valuteranno lo stato delle attrezzature e qualora dovessero riscontrare anomalie, potranno effettuare segnalazioni tempestive – si apprende dalla nota stampa. Una iniziativa, inoltre, destinata ad aumentare la sicurezza di famiglie, ragazzi e cittadini che quotidianamente frequentano questi spazi comunitari in cui trascorrere momenti di svago e relax”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it