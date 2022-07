L’Aquila, Sport: entro il 15 agosto le domande per la concessione delle palestre comunali per le attività delle società sportive dilettantistiche

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

In vista dell’avvio dell’anno sportivo 2022/2023 il Comune dell’Aquila e l’Assessorato allo Sport, al fine di promuovere e potenziare la diffusione della pratica sportiva, dispone la temporanea concessione delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico alle Associazioni Sportive Dilettantistiche richiedenti.

Come gi avvenuto lo scorso anno, i soggetti interessati potranno presentare apposita istanza da trasmettere al Settore Opere Pubbliche, Patrimonio ordinario e post sisma, Impianti, Sicurezza sul lavoro, Contenimento rischio COVID – Ufficio Politiche Sportive entro il termine del 15 agosto p.v., utilizzando una delle seguenti modalit: via PEC all’indirizzo operepubbliche@comune – laquila – postecert.it, per mezzo mail all’indirizzo impianti.sportivi@comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. laquila – it, ovvero all’Ufficio Protocollo del Settore, Primo Piano, in Via XXV Aprile, L’Aquila –

La domanda, sottoscritta dal Presidente/Legale Rappresentante dell’Associazione sportiva, dovr essere redatta utilizzando l’apposita modulistica disponibile al link https://www.albo-pretorio – aggiunge testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_275129_0_3.html, ovvero presso l’Ufficio competente mail: impianti.sportivi@comune – laquila – si apprende dal portale web ufficiale. it, silena – si apprende dal portale web ufficiale. digiammarco@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. laquila – it, tel: 0862-645260.

