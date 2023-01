L’Aquila, Tari: online il modulo per richiedere la riduzione delle utenze domestiche, scadenza termini 30 aprile 2023

- Advertisement -

Il Comune dell’Aquila ha previsto per il 2023 un’agevolazione sul pagamento della TARI (tassa sui rifiuti).

Per poter beneficiare della riduzione, il richiedente deve presentare apposita domanda, corredata della documentazione, entro il 30 aprile 2023 e trasmessa all’indirizzo di posta elettronica riduzioni.tari@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. laquila – si apprende dal portale web ufficiale. it ovvero spedita con raccomandata A/R indirizzata al Comune dell’Aquila Servizio Tributi Via Filomusi Guelfi (Loc. Villa Gioia) – 67100 L’Aquila – viene evidenziato sul sito web.

Il modulo per presentare la richiesta ? scaricabile a questo indirizzo https://www.comune – laquila – si apprende dal portale web ufficiale. it/archivio11_servizio_0_3.html

