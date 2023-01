L’Aquila, Terremoto: Centro Italia, Castelli commissario. Gli auguri del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

“Giungano al senatore Guido Castelli i migliori auguri di buon lavoro per l’importante e impegnativo compito che l’attende in qualit? di Commissario per la ricostruzione post sisma del Centro Italia – viene evidenziato sul sito web. La sua preparazione, il bagaglio di competenze acquisite nel suo percorso politico e amministrativo e la profonda conoscenza dei territori saranno elementi preziosi a disposizione degli amministratori e delle comunit? locali impegnate nei complessi processi di rinascita economica e sociale in corso – A Castelli mi lega una grande amicizia personale e una profonda stima professionale accresciuta negli anni in cui ha ricoperto i ruoli di sindaco di Ascoli Piceno, assessore della regione Marche e presidente della Fondazione Ifel oltre che nei ripetuti confronti avuti nell’ambito delle riunioni della cabina di coordinamento integrata, chiamata a valutare interventi e investimenti nell’ambito del Fondo complementare al Pnrr per i territori colpiti dal terremoto 2009 e 2016-2017. Sono certo che la collaborazione con il Comune dell’Aquila sar? proficua e costante come quella avuta con il suo predecessore, Giovanni Legnini, al quale rivolgo un ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio di proseguire con la consueta professionalit? nel lavoro che l’attende nel ruolo di Commissario straordinario per gli interventi di ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione a Ischia”. Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi –

