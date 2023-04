L’Aquila: terremoto del 6 aprile 2009, cerimonie del 14esimo anniversario. Scoperta stele al Parco della Memoria; alle Anime Sante Messa in ricordo alla presenza del Presidente Meloni

- Advertisement -

Alle 17.30 di oggi, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, hanno scoperto una stele al Parco della Memoria delle vittime del terremoto del 6 aprile 2009. E’ stato il primo momento della commemorazione del 14esimo anno dal sisma che, alle 3.32 di quel giorno, devast? il capoluogo d’Abruzzo e il suo circondario – Con loro i familiari di alcune delle vittime – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Progettata dagli studenti dell’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila e realizzata dalla stessa ditta che ha costruito il Parco, sulla stele ? stato inciso il Fiore della memoria raffigurante il croco dello zafferano, il simbolo individuato anche quest’anno dalla Municipalit? per ricordare quanti ci hanno lasciato a seguito di quel tragico evento – Con il presidente del Senato, sono intervenuti il ministro della Disabilit?, Alessandra Locatelli, i sottosegretari agli Interni, Emanuele Prisco, all’Economia e Finanze, Lucia Albano, al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, e all’Agricoltura, Sovranit? alimentare e Foreste, Luigi D’Eramo – aggiunge testualmente l’articolo online.

Alla cerimonia erano presenti inoltre il prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, i coordinatori dei sindaci del cratere sismico, Gianni Anastasio e Massimiliano Giorgi, il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, il commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 dell’Italia centrale, senatore Guido Castelli, e il responsabile della struttura di missione, Mario Fiorentino –

Insieme con altri primi cittadini e delegati dei comuni terremotati del 2009, hanno partecipato anche il presidente dell’Accademia delle Belle Arti, Rinaldo Tordera, e i rappresentanti dell’impresa che ha costruito il Parco, inaugurato alla fine di settembre 2021 dall’allora presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, e dall’allora ministro Mara Carfagna –

Il presidente La Russa ha deposto una rosa bianca sul viale che fiancheggia la fontana del Parco, davanti alle targhe dei nomi delle 309 vittime del terremoto e, insieme con il sindaco Biondi, ha salutato i presenti, scoprendo la stele coperta da un panno con i colori della citt? dell’Aquila, nero e verde – si apprende dalla nota stampa. Un minuto di raccoglimento ha concluso la cerimonia di Parco della Memoria – si apprende dal portale web ufficiale.

Alle 18 ? iniziata la Santa Messa in ricordo delle vittime del sisma del 6 aprile 2009, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e degli altri rappresentanti istituzionali che avevano partecipato alla cerimonia al Parco della Memoria – si apprende dal portale web ufficiale.

La funzione, che si ? svolta nella chiesa di Santa Maria del Suffragio (detta delle Anime Sante), edificata a partire dal 1713 in memoria delle vittime del terremoto dell’Aquila del 1703 e restaurata dopo il sisma 2009 grazie al sostegno del governo francese, ? stata celebrata dall’Arcivescovo dell’Aquila, Cardinale Giuseppe Petrocchi – precisa il comunicato. Durante la preghiera eucaristica ? stata data lettura dei nomi delle 309 vittime del terremoto – riporta testualmente l’articolo online. Poco prima della conclusione della Messa, animata dal coro L’Aquila in Canto, il sindaco Pierluigi Biondi, visibilmente commosso, ha rivolto un messaggio a ricordo della tragedia, che si invia di seguito – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Presidente Meloni ha poi fatto visita alla Cappella della Memoria della chiesa delle Anime Sante, insieme con il cardinale Petrocchi, il sindaco Biondi e le altre autorit?.

All’uscita dalla chiesa, in piazza Duomo, il premier si ? intrattenuta con Renza Bucci (detta affettuosamente Nonna Renza) e il marito Angelo che, la notte del sisma, hanno perso la figlia Giovanna, che avrebbe dato alla luce di l? a poche ore una nipotina, cui era gi? stato dato il nome di Giorgia, il genero e un nipote in tenera et?.

Alla funzione religiosa sta facendo seguito “Tempo di musica e preghiera per le vittime del 6 aprile 2009”, cantata con alcuni brani di Johann Sebastian Bach, eseguita dall’orchestra, dall’organo, dai solisti e dal coro del conservatorio Alfredo Casella dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale.

Alle 21.30, da via XX settembre, davanti a palazzo di giustizia, partir? la fiaccolata in memoria dei defunti del sisma – si apprende dal portale web ufficiale.

