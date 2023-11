L’Aquila, TERREMOTO: L’AQUILA, SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER DOMANI 23 NOVEMBRE PER SCUOLE E OBBLIGO E SERVIZI INFANZIA 

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

“All’esito dell’incontro, convocato questa sera d’urgenza in prefettura a seguito delle due scosse di terremoto che hanno interessato il territorio aquilano, ? stata decisa la sospensione delle attivit? didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi per l’infanzia per la giornata di domani, gioved? 23 novembre ”. Lo ha annunciato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – precisa la nota online. “D’intesa con l’assessore comunale alla Protezione civile, Fabrizio Taranta, che ha partecipato alla riunione, a cui hanno preso parte anche le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e la protezione civile regionale ? stato stabilito unanimemente di prendere tale misura al fine di consentire una verifica dei plessi, a mero titolo precauzionale, per garantire la regolare ripresa delle lezioni”.

“Al momento, come confermato da tutti i presenti, non ci sono danni a persone o cose, ma solo tanta comprensibile preoccupazione da parte degli aquilani”.

“Nelle prossime ore – conclude Biondi – daremo conto degli esiti delle verifiche”.

