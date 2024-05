L’Aquila, Via Madonna di Pettino: ripristino pavimentazione stradale, modifiche alla viabilità dal 27 al 31 maggio

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Per consentire la realizzazione dei lavori di pubblica utilit? finalizzati al ripristino della pavimentazione stradale a seguito delle opere di interramento dell’elettrodotto Terna, tra i quartieri di Pettino e del Torrione, il servizio Viabilit? del settore Opere pubbliche del Comune dell’Aquila ha emesso un’ordinanza per regolamentare il traffico su via Madonna di Pettino per le giornate che vanno dal 27 al 31 maggio, dalle ore 7 alle 18.Il provvedimento dispone:

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it