L’Aquila, Viabilità, approvato il progetto preliminare per la sistemazione di via della Cava ad Aragno. Biondi e Colonna: “Grazie alla collaborazione con Asbuc, risolto annoso problema”

La giunta comunale dell’Aquila ha approvato il progetto preliminare di fattibilit? tecnico economica per la sistemazione di via della Cava, nella frazione di Aragno – riporta testualmente l’articolo online. L’importo complessivo del progetto ? di circa 410mila euro – riporta testualmente l’articolo online. “Si tratta di una strada di collegamento molto importante, tra la parte alta del centro urbano in questione e la sottostante via provinciale – hanno spiegato il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alle Opere pubbliche, Vito Colonna -. Tale strada versa in una condizione molto difficile e i residenti chiedevano da anni un intervento risolutivo – riporta testualmente l’articolo online. Anche perch? la via in questione viene percorsa dai mezzi che raggiungono i cantieri della ricostruzione post sisma della frazione – si apprende dalla nota stampa. A conferma dell’interesse posto da questa amministrazione nei confronti dei centri del territorio, siamo riusciti a risolvere questo annoso problema grazie alla stretta collaborazione con l’amministrazione separata dei beni di uso civico di Aragno, che si ? occupata di far redigere il progetto e che seguir? tutte le fasi successive fino al passaggio delle aree interessate al patrimonio comunale”.

