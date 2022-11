L’Aquila, Viabilità: chiusura via Tagliacozzo, modifiche al percorso del bus navetta in centro storico

- Advertisement -

Il comando di Polizia municipale dell’Aquila rende noto che, a causa di lavori di metanizzazione, sono previste modifiche alla viabilit? e alla circolazione veicolare in centro storico – aggiunge testualmente l’articolo online. In particolare, da luned? prossimo, 28 novembre, fino a mercoled? 30 novembre ? disposto il divieto di transito e di sosta, con rimozione su entrambi i lati, in viale Tagliacozzo – aggiunge testualmente l’articolo online. A tal fine l’azienda municipalizzata AMA SpA ha previsto la modifica dell’itinerario del bus navetta che serve il centro storico, garantendo il raggiungimento della Fontana Luminosa attraverso viale Gran Sasso d’Italia – si legge sul sito web ufficiale.

Nei giorni 1, 2, 5 e 6 dicembre ? previsto, invece, il restringimento temporaneo della carreggiata nei pressi della rotatoria posta all’incrocio tra viale Gran Sasso e viale della Croce Rossa, via Alcide De Gasperi, viale Antonio Panella, via Strinella e viale Tagliacozzo – recita il testo pubblicato online.

Si invitano, pertanto, gli utenti della strada a rispettare le disposizioni indicate nell’ordinanza dei vigili urbani consultabile all’albo pretorio comunale a questo indirizzo: https://www.albo-pretorio – riporta testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_468634_0_3.html

