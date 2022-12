L’Aquila, Viabilità, Gran Sasso: riaperta la strada regionale da Montecristo a Fonte Vetica

- Advertisement -

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

? stata riaperta al transito dei veicoli la strada regionale 17 bis della funivia del Gran Sasso e di Campo Imperatore, nel tratto che va da Montecristo a Fonte Vetica – si apprende dal portale web ufficiale. La decisione ? stata assunta, con ordinanza, dalla Provincia dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web.

“Ringraziamo l’amministrazione provinciale per il lavoro svolto e per aver deciso di rendere nuovamente percorribile quella parte della strada in questione – ha commentato il consigliere comunale delegato alle Politiche della Montagna, Luigi Faccia –, soprattutto per aver risposto prontamente alle sollecitazioni del nostro Comune e di quello di Calascio”.

“Questa iniziativa – ha proseguito Faccia – ? partita dall’esigenza di fornire un servizio in pi? ai numerosi turisti presenti nei comuni di Castel del Monte, Santo Stefano di Sessanio, Calascio e L’Aquila e consentire agli stessi, in mancanza della neve e con la conseguente chiusura degli impianti di sci, di poter visitare agevolmente l’intero territorio pedemontano e della bassa valle che va da Vado di Sole a Fonte Cerreto, giungendo sino al Valico di Capannelle”.

Faccia ha precisato che il tutto “? stato possibile per l’insolito bel tempo che persiste sulle nostre zone e in virt? delle previsioni meteo, che parlano di tempo stabile almeno sino alla Befana, nonch? in considerazione della totale mancanza di neve sulla Piana di Campo Imperatore e nelle zone limitrofe al tratto di strada da aprire – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ? naturale che, se le condizioni meteorologiche dovessero cambiare e dovesse verificarsi un’intesa nevicata sulla zona, la strada verr? nuovamente chiusa”.

Faccia ha concluso ribadendo il ringraziamento alla Provincia, in particolare “al Presidente, Angelo Caruso, al suo vice e Assessore alla viabilit?, Vincenzo Calvisi, e al dirigente al settore preposto, Nicolino D’Amico”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it