L’Aquila, Viabilità: le modifiche per la manifestazione “Jazz italiano per le terre del sisma”

In occasione della manifestazione musicale “Jazz italiano per le terre del sisma 2022”, il Comando di Polizia municipale ha emanato l’ordinanza 448/T/2022 con la quale sono state adottate alcune modifiche alla viabilit? urbana necessarie per consentire lo svolgimento dell’evento –

Di seguito si riportano le principali modifiche alla circolazione, con l'invito a prestare attenzione alla segnaletica temporanea apposta per l'occasione

In concomitanza con l'omaggio musicale alle vittime della Casa dello Studente, ? disposto il divieto di transito su via XX Settembre in entrambe le direzioni, dalle 11:00 alle 13:00 del 4 settembre, con accesso consentito dal lato tribunale e via Fontesecco

Divieto di transito e di sosta, zona rimozione, da mezzanotte del 3 settembre alle 8:00 del 5 settembre, in piazza Battaglione degli Alpini, dove sar? consentito il transito per accedere a corso Vittorio Emanuele, nel rispetto della vigenza dell’area pedonale “APU 2”.

Interdizione del traffico e della sosta veicolare, zona rimozione forzata degli ingombri, dalle 14:00 alle 20:00 dei giorni 3 e 4 settembre, in piazza Duomo, con la precisazione che alle ore 20:00 entra in vigore l'area pedonale estiva

Divieto di transito e di sosta, zona rimozione, in piazza Chiarino, dalle 14:00 alle 20:00 del 2 settembre; dalle17:00 alle 24:00 del 5 settembre; dalle 15:00 alle 20:00 del 4 settembre

Disposto il divieto di transito e di sosta veicolare, zona rimozione, su piazza Santa Margherita, nei giorni 3 e 4 settembre, dalle 14:00 alle 20:00. Per consentire la chiusura della suddetta piazza sar? in vigore il divieto di transito su via Sallustio direzione centro, dalle 16:00 alle 20:00, il 3 e 4 settembre, ad eccezione dei residenti muniti di citypass diretti agli stalli di sosta riservati presenti nella parte alta e in piazza Palazzo. Percorso alternativo per il centro da piazza Fontesecco: via Buccio di Ranallo – via Fonte Preturo – viale Giovanni XXIII – viale Duca degli Abruzzi.

Su piazza San Vito e via Borgo Rivera (tratto piazza San Vito/ ingresso del Parco delle Acque), divieto di transito e di sosta, zona rimozione forzata, dalle 14:00 alle 20:00 del 3 settembre

Divieto di transito e di sosta, zona rimozione su entrambi i lati, in via San Marciano, dalle 15:00 alle 20:00 nei giorni 3 e 4 settembre –

Divieto di transito dalle 14:00 alle 20:00 del 3 e 4 settembre, su corso Federico II, nel tratto compreso tra via Battisti e piazza Duomo, con obbligo di direzione a sinistra all'altezza di via Battisti – Alle ore 20:00 entra in vigore l'area pedonale estiva

Interdizione del traffico veicolare, dalle 16:00 alle 20:00 del 3 settembre, su corso Principe Umberto – Alle ore 20:00 entra in vigore l'area pedonale estiva

Infine, si segnala che in via Maiella ? stata istituita un'area di sosta riservata a veicoli a servizio di persone con disabilit? muniti di apposito contrassegno, in vigore dalle 8:00 del 3 settembre alle 8:00 del 5 settembre

