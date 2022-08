L’Aquila, Viabilità: modifiche temporanee alla circolazione dal 31 agosto al 2 settembre

- Advertisement -

Per consentire l’esecuzione dei lavori di demolizione dei fabbricati ATER, da domani, 31 agosto, fino a venerd? 2 settembre, la Polizia municipale ha disposto con apposita ordinanza la chiusura al transito veicolare del tratto di strada di via Atri posto dall’incrocio con via Teramo fino a Porta Leone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

In via Panfilo Tedeschi sar? posizionata la segnaletica con divieto di accesso a Porta Leoni, ad eccezione dei residenti di via Carlo Chiarizia e del civico n. 10 di via Atri e dei mezzi di soccorso o autorizzati – precisa il comunicato. Un apposito impianto semaforico gestir? il traffico residenziale in ingresso e in uscita da via Carlo Chiarizia e dal civico n. 10 di via Atri.

? disposto il divieto di sosta su entrambi i lati, con zona rimozione sui tratti di strada interessati dai lavori, al fine di mantenere libere le aree interessate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

L’ordinanza della Polizia municipale ? pubblicata all’albo pretorio a questo indirizzo https://www.albo-pretorio – riporta testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_457403_0_3.html

