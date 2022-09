L’Aquila, Viabilità: modifiche temporanee alla circolazione su viale Caduti di via Fani

- Advertisement -

Il comando di Polizia municipale dell’Aquila rende noto che, per consentire la realizzazione di un elettrodotto interrato, la viabilit? urbana subir? alcune modifiche temporanee su viale Caduti di Via Fani a partire da domani.

In particolare, dal 27 al 29 settembre, la suddetta strada – comprese via San Sisto e via del Beato Cesidio – sar? interdetta alla circolazione: i veicoli provenienti da viale Aldo Moro dovranno svoltare verso via San Sisto (direzione viale Croce Rossa o via Confalonieri), mentre i veicoli in salita lungo via del Beato Cesidio non potranno accedere su viale Caduti di Via Fani, ma avranno l’obbligo di proseguire diritto – aggiunge testualmente l’articolo online.

Su via Beato Cesidio ?, inoltre, istituito il restringimento del tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Roberto Liberi e viale caduti di via Fani, con mantenimento dell’attuale senso unico di marcia – si apprende dal portale web ufficiale.

Le ordinanze della Polizia Municipale possono essere consultate sul sito istituzionale a questo indirizzo https://trasparenza – comune – laquila – si apprende dal portale web ufficiale. it/pagina726_provvedimenti-dirigenti-amministrativi.html

