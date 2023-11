Lavori notturni su Via delle Grazie. Modifiche alla viabilità

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

“Per consentire delle lavorazioni sulla rete elettrica si rende necessaria la chiusura di una porzione di vie Delle Grazie nella serata di venerd? 10 novembre – ” ? quanto comunica l’assessore alla Polizia Municipale Laura Cucchiarella che spiega: “il Comando di Polizia Municipale ha redatto l’ordinanza numero 446 del 3.11.2023 nella quale viene modificata la viabilit? su via Delle Grazie, nel tratto compreso tra Via Dei Torregiani e via Salvatore Massonio – La chiusura al traffico veicolare inizier? su questa sezione di via delle Grazie dalle ore 21 del 10 novembre e terminer? alle ore 6 dell’11. Durante le lavorazioni sar? consentito il transito ai soli pedoni ed ai residenti; agli altri automobilisti sar? fatto obbligo di svolta a sinistra su Via Cimino in direzione piazza Duomo-via Indipendenza – si legge sul sito web ufficiale. Ci scusiamo per i disagi,” conclude l’assessore Cucchiarella, “ma speriamo che l’effettuazione di questi lavori durante la notte possa diminuire le difficolt? per i fruitori del centro storico”.

