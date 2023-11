Lavori su rete metanifera in Piazza Duomo, chiuso il tratto alto da intersezione Corso Federico II a Via San Flaviano

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

“Al fine di consentire alla societ? 2i Rete Gas di effettuare lavori sulla rete metanifera si rende necessario interdire al traffico la parte alta di Piazza Duomo, dall’intersezione con Corso Federico II a via San Flaviano”.

? quanto si legge in una nota trasmessa dall’assessore alla Polizia Municipale Laura Cucchiarella che spiega: “Il Comando di Polizia Municipale ha redatto l’ordinanza numero 439 del 31.10.2023, all’interno della quale vengono disciplinate le modifiche alla viabilit? finalizzate alla realizzazione dei lavori alla linea metanifera insistente nella parte alta di Piazza Duomo”.

“Nello specifico verranno istituiti dall’8 al 24 novembre il divieto di transito ed il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata degli ingombri nel tratto stradale di Piazza Duomo, dall’incrocio con via San Flaviano fino all’incrocio con corso Federico II”.

Continua l’Assessore: “sar? garantito il transito da via Cimino e la svolta nell’intersezione tra corso Federico II e Piazza Duomo in direzione via Indipendenza; sar? altrettanto garantito l’accesso alle abitazioni ed ai passi carrabili”.

“Certa della comprensione dei cittadini tengo inoltre a precisare”, conclude Cucchiarella: “che saranno realizzati due stalli provvisori mobili di carico/scarico merci subito dopo l’intersezione di corso Federico II con via Dragonetti, che andranno a sostituire, per la durata delle lavorazioni, quelli non utilizzabili perch? interessati dall’area di cantiere – si apprende dalla nota stampa. “

Qui il testo dell'ordinanza:

