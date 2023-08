Le Frecce Tricolori hanno sorvolato L’Aquila

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Questa mattina le Frecce Tricolori hanno incantato L’Aquila, con i loro voli acrobatici – precisa la nota online.

Intorno alle 11.30, la Pattuglia Acrobatica Nazionale ha sorvolato la Basilica di San Bernardino, dove centinaia e centinaia di aquilani, di ogni et?, hanno atteso l’esibizione in occasione dell’iniziativa “L’Aeronautica Militare ringrazia l’Italia”, a cento anni dalla nascita della Forza Armata – viene evidenziato sul sito web.

Un evento solamente rimandato, che era gi? stato programmato per il 27 maggio scorso – riporta testualmente l’articolo online. Il lutto che aveva colpito la Pattuglia – ovvero la scomparsa improvvisa del componente, il capitano Alessio Ghersi – aveva, infatti, indotto gli organizzatori a cancellare le manifestazioni programmate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

“Non dimentichiamo il dolore che ha colpito la Pattuglia”, ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, intervenendo a San Bernardino – riporta testualmente l’articolo online.

“Le Frecce hanno gi? attraversato i nostri cieli in periodo di emergenza pandemica e, allora, non potemmo goderne pienamente – recita la nota online sul portale web ufficiale. ? stato un momento indimenticabile, alla presenza dei bimbi dei centri estivi della citt?, di tante famiglie – si apprende dalla nota stampa. L’appuntamento, per cui ringrazio l’impegno del consigliere delegato per l’Aeroporto dei Parchi, Livio Vittorini, torner? il prossimo anno, con l’Airshow di Preturo, che ci auguriamo di poter dedicare alla memoria di Ghersi”, ha concluso Biondi.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it