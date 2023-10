Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di San Giovanni Teatino attraverso il portale web istituzionale:

Interessante incontro quello tenutosi lunedì 3 ottobre a Lettomanoppello, alla chiusura dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono, dal titolo “Le Ragioni dei Piccoli Comuni nell’Italia che ricerca la crescita”. Importante la presenza del Presidente dell’Anci nonchè Sindaco di Bari Antonio Decaro, sul palco insieme con il Sindaco di Teramo e Presidente Anci Abruzzo Guido D’Alberto, le due sindache di Francavilla al Mare e Spoltore, e con il senatore Luciano D’Alfonso – ” Tanti i punti che sono stati toccati in questo interessante evento dove i protagonisti sono stati i piccoli comuni – racconta il Sindaco Giorgio Di Clemente presente insieme ad oltre 40 colleghi provenienti da diverse parti del territorio – riporta testualmente l’articolo online. – Dal PNNR alla gestione amministrativa comunale, per la quale è stata chiesta a gran voce lo snellimento delle pratiche burocratiche, per rendere più fluido il lavoro e garantire un servizio nei giusti tempi ai cittadini – aggiunge la nota pubblicata. E’ stato davvero un bel momento di ascolto delle ragioni delle piccole realtà comunali come la nostra, per poter dare avvio ad uno sviluppo ed una crescita migliore per il futuro”. A seguito dell’incontro la Santa Messa, la processione con la statua del Santo Patrono ed un brindisi finale con l’arrivederci alla 40^ Assemblea Annuale dell’Anci a Genova dal 24 al 26 ottobre p.v. dove sarà presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la cerimonia di apertura –

