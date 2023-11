Lunedì 13 novembre chiusura di piazza Fontesecco per smontaggio gru

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

“Nella giornata di luned? 13 novembre dalle 5 del mattino alle 19 sar? chiusa al traffico piazza Fontesecco”. ? quanto si legge in una nota inviata dall’Assessore alla Polizia Municipale Laura Cucchiarella che spiega: “il Comado di Polizia Municipale ha redatto l’ordinanza numero 437 del 31.10.2023, all’interno della quale vengono disciplinate le modifiche alla viabilit? che si sono rese necessarie al fine di consentire lo smontaggio di una gru insistente nell’area di via Sallustio – In particolare” illustra l’assessore, “viene istituito il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata degli ingombri nel tratto compreso tra Via Venanzio Lupacchini e via Antonelli; in questa porzione di strada viene istituito il restringimento della carreggiata con un senso alternato regolato da movieri e l’istituzione del limite di velocit? di 30 km orari – precisa la nota online. Nell’area di piazza Fontesecco saranno istituiti sia il divieto di transito che il divieto di sosta con rimozione – si apprende dalla nota stampa. Sar? comunque garantito l’accesso alle abitazioni dei residenti e quello alle attivit? commerciali – Spiace arrecare ulteriori disagi agli automobilisti, ma” conclude Cucchiarella: “questi interventi sono necessari per favorire il processo di ricostruzione e per riappropriarci della nostra citt?”.

L’ordinanza ? consultabile al seguente link:https://www.albo-pretorio – it/albo/archivio4_atto_0_516056_0_3.html

