M5S Abruzzo, Buona la prima per le riunioni volte a definire il programma e i punti fermi del M5S per le prossime elezioni regionali 2024.

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Movimento 5 Stelle Abruzzo:

Protagonisti gli iscritti provenienti da ogni parte della Regione Si è svolta nei giorni scorsi la prima riunione on line del gruppo di lavoro composto dagli iscritti abruzzesi del Movimento 5 Stelle che si sono resi disponibili per stilare le linee programmatiche che rappresenteranno i punti fermi del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni regionali – precisa la nota online. La riunione è stata partecipata da attivisti storici e nuove leve, provenienti da ogni parte della regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sul tavolo le idee, i progetti e le proposte del Movimento 5 Stelle, ma anche e soprattutto le competenze di liberi cittadini che hanno deciso di mettere a disposizione della comunità il loro sapere e le loro esperienze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Il Movimento 5 Stelle – commenta Francesco Taglieri Capogruppo in Regione Abruzzo – trae la propria linfa vitale dalla partecipazione e dal confronto con i suoi iscritti – aggiunge la nota pubblicata. Il processo di partecipazione, che nei giorni scorsi è stato avviato per la stesura del programma, è la diretta conseguenza di un lavoro che per 5 anni abbiamo svolto dai banchi dell’opposizione, tenendo sempre ben presente che i territori sono la prima voce da ascoltare quando si portano delle istanze in Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa. Alla riunione di ieri erano presenti vari portavoce di ogni grado istituzionale, e soprattutto i cittadini, che vivono ogni giorno i propri territori di appartenenza – viene evidenziato sul sito web. Sono loro le prime voci a cui fare da cassa di risonanza – si legge sul sito web ufficiale. Oggi in Abruzzo – conclude Taglieri – c’è la compagine politica di centrodestra impegnata ad autocelebrarsi, sulla base di fogli di carta, che per anni è stata sorda alle esigenze delle comunità, e che oggi ha iniziato i tour di strette di mano elettorali – aggiunge la nota pubblicata. Poi c’è il Movimento 5 Stelle che ascolta dalla viva voce dei cittadini tutte le criticità che questo centrodestra non è stato in grado di risolvere e con loro trova soluzioni percorribili per migliorare la qualità della vita degli abruzzesi – precisa il comunicato. In sintesi ancora una volta c’è chi si autoproclama risolutore e chi cerca realmente soluzioni!”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Movimento 5 Stelle Abruzzo e online sul sito web ufficiale del partito. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web del Movimento 5 Stelle Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: movimento5stelleabruzzo.it