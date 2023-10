M5S Abruzzo, Caos Sanità Marsica, Fedele (M5S): “Asl e Regione chiedano scusa per disagi e disservizi, inaccettabile leggere di ore In fila per prenotare una visita”

Movimento 5 Stelle Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:

“La sanità marsicana è nel caos, eppure il centrodestra che governa la Regione Abruzzo continua a svincolarsi dalle critiche per concentrare i propri sforzi su varie passerelle preelettorali: a otto mesi dall’attacco hacker che ha destabilizzato la Asl1 è inaccettabile dover leggere di file chilometriche ai Cup, di disservizi per il ritiro di referti, di prenotazioni che finiscono a distanza di un anno e di computer che non hanno più i dati storici degli utenti – precisa il comunicato. Il Direttore generale della Asl, Ferdinando Romano, il Presidente di Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l’Assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, dovrebbero immediatamente scusarsi con tutti i cittadini della provincia dell’Aquila, prima illusi con promesse di interventi tempestivi e risolutori e poi, invece, abbandonati ai loro destini tra i molteplici disagi di cui ogni giorno leggiamo”, ad affermarlo è Giorgio Fedele, Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Una gestione indiscutibilmente fallimentare della sanità regionale, facente acqua da tutte le parti e continuamente oggetto di propaganda per gli interessi della maggioranza di centrodestra – si legge sul sito web ufficiale. Sulla questione hackeraggio hanno fatto calare il silenzio assoluto relegando la questione in secondo piano, evidentemente interessati a dimenticarla in fretta – Ma la loro incapacità sta costando cara agli abruzzesi, soprattutto a coloro i quali si rivolgono alla Asl1. Mi chiedo con quale coraggio possano trovare giustificazioni per più di 250 persone in fila per una prenotazione o le ore di attesa al telefono per ottenere una visita – si legge sul sito web ufficiale. Marsilio, Verì e Romano sono in prima fila davanti alle telecamere e ai fotografi quando devono inaugurare qualcosa ma sono i primi a scappare di fronte alle critiche che vengono loro mosse, il più delle volte senza neanche rispondere nel merito – riporta testualmente l’articolo online. Ma adesso basta: chiariscano immediatamente quali sono le difficoltà della Asl e quali sono i problemi che continuano ad esserci – aggiunge la nota pubblicata. Io, personalmente, analogamente a quanto fatto in passato, porterò la questione in Consiglio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sarebbe peraltro necessario che vengano a spiegare come mai questi problemi si sono incancreniti soprattutto nella Marsica”, conclude – recita la nota online sul portale web ufficiale.

