M5S Abruzzo, Case Ater Chieti Scalo, Stella (M5S): “L’atteggiamento da scaricabarile deve finire”

Movimento 5 Stelle Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:

“L’atteggiamento del presidente dell’Ater riguardo al caso del cantiere nel Villaggio Celdit è un film già visto – riporta testualmente l’articolo online. Lo scaricabarile sulle responsabilità serve solo a distogliere l’attenzione su problemi che, con tutta evidenza, per quasi tre anni non sono stati risolti – aggiunge la nota pubblicata. I cittadini chiedono di sapere perché solo il cantiere della palazzina in questione, a differenza di altri presenti nel quartiere ha subito ripetuti stalli e ha eseguito lavori visibilmente inadeguati”, ad affermarlo la consigliera regionale pentastellata Barbara Stella – si apprende dal portale web ufficiale. “Purtroppo non ci sono state ancora risposte chiare a queste domande e per questo ho portato il caso anche in Consiglio regionale – In quell’occasione l’assessore competente Quaglieri, lo scorso aprile, ha ammesso di non avere notizie sul tema, assicurandomi una risposta scritta il giorno seguente – Peccato che questa risposta non sia mai arrivata e l’assessore abbia preferito cavarsela con due righe divulgate a mezzo stampa”, conclude – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Movimento 5 Stelle Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web ufficiale del Movimento 5 Stelle Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: movimento5stelleabruzzo.it