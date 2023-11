M5S Abruzzo, Il M5S abbandona l’aula per protesta contro la disparità di trattamento tra i territori

Movimento 5 Stelle Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:

Il Consiglio Regionale approva un intervento finanziario urgente in favore del comune de L’Aquila, ma negati aiuti ad altri comuni e il M5S abbandona l’aula per protesta contro la disparità di trattamento tra territori “Oggi il Centrodestra ha decretato che in Abruzzo esistono emergenze di serie A ed emergenze di serie B. La maggioranza, con una chiara scelta politica, non ha accettato i sub emendamenti del Movimento 5 Stelle, destinati ad altre emergenze e urgenze dei territori, primo su tutti un subemendamento del Consigliere Pietro Smargiassi che destinava 1 milione di euro al comune di Vasto per fronteggiare i tanti danni causati dal maltempo nella notte tra il 2 e il 3 novembre scorso – recita il testo pubblicato online. Eppure, a nostro avviso, si sarebbe dovuto agire con la stessa e giusta determinazione e speditezza con cui si sono fronteggiate le diverse situazioni emergenziali, come la messa in sicurezza della diga di Penne o le misure a sostegno della ASM di L’Aquila, a fronte dell’incendio che ne ha devastato la sede operativa – si apprende dal portale web ufficiale. Ma evidentemente per il centrodestra quelle di Vasto e dei territori limitrofi sono meno emergenze delle altre e, aggrappandosi ad un cavillo burocratico, il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha decretato come inammissibili i sub emendamenti del M5S che destinavano gli indennizzi, creando una grave disparità di diritti tra cittadini abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. Un atteggiamento inaccettabile soprattutto alla luce del fatto che in passato sono stati ammessi emendamenti della maggioranza scritti a penna su un foglietto – aggiunge testualmente l’articolo online. Non vengano quindi a raccontarci storielle”. Concludono il Capogruppo del Movimento 5 Stelle Francesco Taglieri e il Consigliere regionale Pietro Smargiassi.

