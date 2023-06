M5S Abruzzo, Nuovi indagati sull’inchiesta Marinelli in Abruzzo

Movimento 5 Stelle Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:

Pettinari (M5S): “Inaccettabile leggere ogni giorno il coinvolgimento nelle inchieste di politici regionali” “In Abruzzo c’è un problema legato alla questione morale – Ormai è un fatto e non è più possibile continuare a tergiversare sulle questioni che attengono la gestione della cosa pubblica da parte di esponenti della politica locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Basta aprire i giornali, come questa mattina, e trovare la notizia dell’ennesima indagine che coinvolge anche politici regionali dei vari schieramenti su reati gravi: corruzione e turbativa d’asta in ambito di inchieste sulla sanità. Sono davvero sconvolto di come ciò che dovrebbe farci saltare dalle sedie comincia a diventare una routine a cui non dovremmo mai abituarci – Ringrazio sentitamente la Magistratura, la Procura e la Polizia giudiziaria per l’enorme e utilissimo lavoro che svolgono ogni giorno, e grazie al quale conosciamo uno spaccato della gestione della pubblica amministrazione torbido e fumoso che reca non pochi danni all’immagine delle istituzioni abruzzesi – precisa il comunicato. Non possiamo più aspettare! È arrivato il momento che la Regione Abruzzo prenda di petto la questione e si convochi un Consiglio straordinario per parlare delle inchieste giudiziarie – Ogni mese un nuovo indagato, ogni giorno aspetti più squalificanti dalle indagini, ora basta! Il Presidente Marsilio dovrebbe prendere atto di quanto sta accadendo e sollecitare chi di dovere a sostenere la mia richiesta di Consiglio regionale straordinario affinché si faccia chiarezza a livello politico e tutto il Consiglio sia edotto sui reati contestati ai vari esponenti dell’Assemblea – viene evidenziato sul sito web. Non possiamo delegare solo alla Magistratura la lotta alla corruzione, la politica onesta deve dare un segnale forte” così il Vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari in merito alle ultime notizie sull’inchiesta Marinelli.

