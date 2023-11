M5S Abruzzo, Ospedale Tagliacozzo, Fedele (M5S) scende in piazza con i cittadini: “La Sanità non si tocca, centrodestra irresponsabile”

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Movimento 5 Stelle Abruzzo:

“Il Presidente Marsilio, l’Assessore Verì e i Consiglieri regionali marsicani non possono ignorare le voci del territorio e barricarsi dietro logiche di partito che fanno figli e figliastri – aggiunge la nota pubblicata. La sanità nella Marsica deve essere potenziata e non tagliata o declassata come vorrebbe fare il centrodestra, ed ecco perché oggi da Tagliacozzo si alza una voce unanime di dissenso e protesta verso chi sta depotenziando un servizio essenziale di cui i cittadini hanno bisogno – aggiunge testualmente l’articolo online. È il momento dell’ascolto, cosa che ci aspettiamo tutti da questo governo regionale “. Ad affermarlo è Giorgio Fedele, Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, durante la manifestazione pro ospedale di Tagliacozzo tenutasi questa mattina nella cittadina marsicana – si legge sul sito web ufficiale. “Ringrazio il Comitato Civico Spontaneo di Tagliacozzo che, di concerto con l’amministrazione comunale, ha ha organizzato una manifestazione dall’altissimo valore civico e sociale – Occorre ribadire, una volta di più, che non c’è una sola norma che prevede e imponga alla Regione Abruzzo di chiudere l’ospedale di Tagliacozzo – Chi racconta qualcosa di diverso mente e chi afferma che la sua chiusura creerebbe un risparmio all’interno delle casse regionali sta dicendo una bugia – si legge sul sito web ufficiale. La chiusura comporterà solo disagi e nessun risparmio”. “Attraverso emendamenti già depositati in Commissione Sanita ho chiesto di conservare il presidio ospedaliero di Tagliacozzo nella sua attuale configurazione: codice ministeriale della struttura, due unità operative complesse con primario per le riabilitazioni cardiologica e funzionale e assistenza medica H24 garantita dall’attuale Punto di Primo Intervento – Inoltre ho chiesto che i posti letto per lungodegenti collocati presso il presidio di Pescina siano collegati all’ospedale di Avezzano e non a quello dell’Aquila come vuole incomprensibilmente fare il Governo di centrodestra del presidente Marsilio – Voterò a favore di qualsiasi emendamento, anche della maggioranza in Consiglio Regionale, che permetterà di conservare i servizi attuali nei presidi di Tagliacozzo e Pescina ma, in caso contrario, mi opporrò ad ogni tentativo di prendere in giro cittadini e territorio con soluzioni parziali che altro non sono che fumo agli occhi – aggiunge la nota pubblicata. La sanità nella Marsica deve essere potenziata e non tagliata o declassata come vorrebbe fare il centrodestra” conclude – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

