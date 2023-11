M5S Abruzzo, Pescara in tilt, Pettinari(M5S): “Inaccettabile che una pioggia, seppur lunga, si trasformi in un inferno”

Movimento 5 Stelle Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:

“Strade allagate, case popolari in cui piove dai tetti, scuole in cui piove sui banchi e gallerie parzialmente crollate, come quella di San Silvestro, o sommerse da una cascata d’acqua, come quella di Montesilvano, traffico in tilt: sequenze che oggi, nel day after, abbiamo ancora negli occhi e che portano conseguenze che non possono essere taciute – si apprende dalla nota stampa. Nelle ultime ventiquattro ore sulla costa adriatica e in particolar modo tra Montesilvano, Pescara e Francavilla al mare, abbiamo vissuto un film, uno scenario post apocalittico che ha mostrato ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, tutte le mancanze in materia di manutenzione e prevenzione che chi ci governa non è in grado di colmare” ad affermarlo è il Vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari che continua “Non c’è stato un nubifragio, o un’alluvione, è solo piovuto, per tanto tempo, ma è solo piovuto – Chi ha l’onere e l’onore di essere alla guida delle istituzioni ha il dovere di manutenere e vigilare sul nostro patrimonio infrastrutturale, non può limitarsi a rincorrere quelle che poi, a causa dell’incuria e dell’approssimazione, diventano emergenze – Sono giorni che sto chiedendo una manutenzione ordinaria dei tombini in città – incalza Pettinari – Proprio pochi giorni fa in una conferenza stampa ho denunciato come molti di questi fossero sommersi da fogliame e intasati dal fango – E’ indispensabile che si eseguano le manutenzioni ordinarie, soprattutto alla luce dell’annoso problema degli allagamenti dovuti probabilmente a un impianto fognario inadeguato e sul quale sono stati attuati lavori inefficienti, che sono comunque costati enormi risorse alle casse pubbliche – Mi auguro che questo non sia solo l’inizio di un inverno in cui il normale maltempo debba trasformarsi in un incubo per tanti cittadini pescaresi e per tutti quelli che a Pescara studiano e lavorano” conclude – recita la nota online sul portale web ufficiale.

