M5S Abruzzo, Pescara, Pettinari (M5S) replica a Masci: “Le sue parole sono inaccettabili, il fallimento della Giunta comunale è sotto gli occhi di tutti”

Movimento 5 Stelle Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:

“Dopo quasi cinque anni di amministrazione di centrodestra, caratterizzati da una mancanza di visione e programmazione e con il costante degrado che ha di fatto fagocitato la città, trovo inaccettabili le parole del sindaco Masci, che dimostra ancora una volta, qualora ce ne fosse ancora bisogno, l’arroganza e la distanza siderale di chi amministra la città dalla realtà ogni giorno vivono i pescaresi – Una realtà fatta di disservizi e mancanze che ricadono costantemente sui cittadini” ad affermarlo è il Vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari – aggiunge la nota pubblicata. “Con le sue parole sui Colli pescaresi, Masci dimostra di non conoscere affatto la città che amministra – si legge sul sito web ufficiale. Questa zona, un tempo cuore pulsante della città, dopo cinque anni di disinteresse e abbandono, da parte dell’attuale amministrazione è in completo declino, con strade sono piene di buche, le segnaletiche orizzontali spesso poco visibili o non chiare, l’incuria del verde che rende ancora più difficoltoso il transito in alcune vie – Insomma una situazione non troppo edificante – Gli esempi che potrei citare sono molteplici ma su tutti spicca la situazione paradossale di Viale Marconi, vero emblema del più totale fallimento di questa amministrazione, con una viabilità completamente compromessa, il cui collaudo è bloccato da sette mesi, una situazione che sta causando enormi disagi agli automobilisti e ai commercianti, oltre a rendere una delle principali strade del commercio una zona morta – viene evidenziato sul sito web. Ma potrei continuare con la decisione di demolire il parco in Via della Fornace Bizarri, una “realtà” che viene curata dai cittadini da circa 20 anni e che ora sarà snaturata, levando le basi a una comunità. Emblematica è poi la situazione dell’Area di risulta, che dovrebbe essere il vero bigliettino da visita della città da un punto di vista turistico ma è di fatto respingente – Infatti l’area è una concentrazione di criticità: manto stradale ammalorato, con vere e proprie voragini, pubblico decoro inesistente e scarsa illuminazione nelle ore serali che determina una sostanziale mancanza di sicurezza per i cittadini – precisa la nota online. E infine l’ex Fea, un’area completamente abbandonata che deve essere riportata al servizio della comunità. A tutto questo va aggiunta una sporcizia senza confini, tanto nel centro come nelle periferie e strade piene di buche che quotidianamente causano incidenti sia sulle strade che sui marciapiedi – Qui non si tratta di gridare “allo sfascio” ma appare evidente come, davanti a questo stato di cose, le parole del Sindaco Masci e della sua maggioranza, che ogni giorno si autocelebrano in pompa magna, sembrano suonare come una presa in giro – Pescara merita decisamente di più. L’arroganza che l’ha tenuta in ostaggio per anni deve diventare solo un brutto ricordo – aggiunge testualmente l’articolo online. La città deve rifiorire all’insegna della bellezza, del commercio, del turismo e della cultura” conclude – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

