M5S Abruzzo, Pescara – Pettinari (M5S) su ennesimo taglio di alberi in Piazza Alessandrini

“Continua la mattanza degli alberi a Pescara, questa mattina la mannaia è scesa su Piazza Alessandrini dove sono state tagliate piante per i lavori – precisa il comunicato. Anche questo angolo di città si unisce a Piazza Sacro Cuore, Piazza Garibaldi, Strada parco, Via Pepe, Corso Vittorio, la riviera Sud e tante altre zone di Pescara a cui è stato negato il verde – si apprende dalla nota stampa. Tutto questo deve finire! I danni che il centrodestra sta facendo oggi, la città li pagherà per anni” ad affermarlo è il Vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari che solo qualche giorno fa è stato promotore di sit-in in Piazza Sacro Cuore in tutela degli alberi – “Mentre il mondo guarda al green il centrodestra rimane ancorato a una visione vecchia, che non ha certamente come faro ispiratore la sostenibilità, l’ambiente e la cura del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Per arricchire il patrimonio arboreo l’amministrazione dovrebbe attivare dei protocolli con le aziende che si occupano di lavori pubblici, e non solo, per piantare nuovi alberi in varie zone della città: ogni qualvolta si stipula un contratto con l’amministrazione o si richiede un’autorizzazione a costruire andrebbe donato un albero alla città. Così potremmo tutelare le piante esistenti e incrementare la presenza di nuovi alberi a Pescara” conclude –

