M5S Abruzzo, Pescara – Topi, immondizia, umidità in alcuni civici di Via Tavo e gestione disastrosa della differenziata a Portanuova, Pettinari scrive ad Ater e Comune

Movimento 5 Stelle Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:

Pettinari (M5S):“La raccolta differenziata gestita male e da anni si aspettano i lavori per risanare i danni delle potenti grandinate” La gestione dei rifiuti a Pescara è nel caos totale – si apprende dalla nota stampa. In questi giorni si registrano gravi disagi per i cittadini di Portanuova e per bar, ristoranti e pizzerie che operano nel centro storico – Mancano i contenitori, le informazioni adeguate e gli orari di conferimento sono assurdi – precisa la nota online. I mastelli non sono stati consegnati nei tempi giusti, tanti cittadini ne rimangono sprovvisti e laddove ci sono, in palazzi con tantissimi appartamenti, si rischia di non sapere dove posizionarli – aggiunge la nota pubblicata. Si sarebbero potute e dovute realizzare apposte isole ecologiche a norma per evitare di occupare interi passaggi pedonali pubblici con i mastelli con il rischio di vederli anche scomparire, volare via o essere utilizzati da altri – precisa la nota online. Tanti cittadini non ancora in possesso del kit sono costretti a lasciare le buste con i rifiuti agli angoli delle strade, nei cestini o accanto ai cassonetti del vetro – riporta testualmente l’articolo online. Ed è con una missiva ufficiale che il Vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari segnala, al Direttore ATER per la provincia di Pescara, e al Sindaco, Carlo Masci, la critica situazione relativa alla gestione dei rifiuti anche in alcune palazzine di via Tavo, nel quartiere Rancitelli di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. “Le palazzine ATER, ai numeri civici 22,24 e 26 – spiega Pettinari – sono unite tra loro da portici in cui insistono le aree per depositare i rifiuti urbani, a seconda del calendario per la raccolta differenziata – L’area, però, non è adeguatamente organizzata e la spazzatura depositata in questi “portici aperti” è esposta a ogni tipo di incursione da parte di animali, che rovistano continuamente nella spazzatura disseminandola in tutte le aree della zona, fino all’interno dei portoni delle abitazioni – Inoltre, essendo aree aperte, molto spesso anche cittadini non residenti lasciano sacchetti di immondizia, indipendentemente dalle giornate di raccolta – Tutto ciò produce ristagni e cattivi odori per giorni e giorni e in tutta la zona aumenta la presenza di cani e gatti randagi, piccioni e topi”. “Al fine di porre rimedio a questa condizione di forte disagio – spiega ancora Pettinari – ho proposto la realizzazione di un’isola ecologica esterna per proteggere i rifiuti dagli animali e, contestualmente, l’istallazione di telecamere nell’area per scovare e multare gli incivili che si sbarazzano dei rifiuti in maniera illegale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La questione è da risolvere prima possibile – incalza il Vicepresidente del Consiglio regionale – perché i cittadini, che già devono subire le difficoltà di una zona a rischio per degrado sociale e criminalità, non possono sopportare anche i disagi causati da situazioni facilmente risolvibili come questa – viene evidenziato sul sito web. Troppe volte i quartieri periferici vengono abbandonati a 360 gradi dalle istituzioni – precisa il comunicato. A dimostrazione di questo sottolineo che i civici in questione, oltre alla questione rifiuti, da circa quattro anni ancora non vedono risolti i danni avvenuti dalla forte grandinata che colpì Pescara: in quell’occasione alcune tegole dei palazzi si danneggiarono e da allora non sono mai state sostituite – si apprende dalla nota stampa. Questo, ancora oggi, porta la presenza di infiltrazioni d’acqua negli appartamenti sottostanti, favorendo umidità e muffa nelle abitazioni – aggiunge la nota pubblicata. Anche per quanto concerne l’asfalto che costeggia le mura perimetrali degli edifici si evidenziano buche da cui entrano ed escono topi e acqua piovana, la quale anche in questo caso produce umidità negli appartamenti situati a pian terreno – aggiunge testualmente l’articolo online. Ricordiamo che le case ATER sono di proprietà della Regione Abruzzo e la gestione dei rifiuti fa capo al Comune, pertanto ho chiesto formalmente che, ciascuno per la propria competenza, metta in campo tutte le azioni volte alla risoluzione delle problematiche che affliggono i cittadini che risiedono nei civici 22, 24 e 26 di via Tavo a Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Ricordiamo che il centrodestra è alla guida sia della Regione Abruzzo che del Comune di Pescara, invece di continuare con la campagna di autocelebrazione a reti unificate questi signori inizino a lavorare per rivolvere davvero i problemi della comunità e non si dicano bravi solo a chiacchiere alla fine dei mandati avrebbero già dovuto porre in essere soluzioni” conclude – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

