M5S Abruzzo, Stella, Ciancaione e Di Mascio (M5S): “Marsilio prenda esempio dall’Onorevole Torto”

Sul botta e risposta tra Marsilio e la Torto intervengono anche la consigliera regionale Barbara Stella e le consigliere comunali di Roseto e Tollo, Rosaria Ciancaione e Giorgia Di Mascio – riporta testualmente l’articolo online. “Il nervosismo di Marsilio mi fa sorridere – Se la prende con una posizione politica diversa dalla sua e nulla ha da dire sui “deputati paracadutati” del suo partito, eletti come lui nella nostra terra senza neppure conoscerla – Prima fra tutti la leader Giorgia Meloni, mai vista in Abruzzo!” così tuona la consigliera Stella – viene evidenziato sul sito web. “Invece di rincorrere con toni da bar la nostra deputata abruzzese Daniela Torto, Marsilio rispondesse ai cittadini che da anni protestano per le bollette pazze del Consorzio di Bonifica o per i cantieri infiniti delle case popolari di Chieti Scalo, aperti da 3 anni e mai conclusi”. E non manca la solidarietà dalle amministrazioni comunali abruzzesi – “Mi stupisce davvero il modo con cui il Presidente della regione Abruzzo si sia rivolto all’onorevole Torto – aggiunge testualmente l’articolo online. È del tutto fuori luogo, una caduta di stile – si apprende dalla nota stampa. Se poi essere eletti per caso significa impegno, presenza sul territorio, competenza e ricerca delle soluzioni, allora va bene, il biglietto alla lotteria lo abbiamo vinto noi abruzzesi e le siamo grati” così la consigliera di Roseto Ciancaione, a cui fa eco la consigliera di Tollo Di Mascio: “Quella della Torto è stata una riflessione politica attenta alla spesa pubblica e non mi sorprende come Marsilio ne approfitti per buttarla in caciara – si apprende dal portale web ufficiale. Ricordo al governatore romano che se fosse stato attento ai soldi dei cittadini abruzzesi oggi sarebbe per lui prioritario far fronte al calo produttivo drammatico previsto nel settore dell’agricoltura – si apprende dal portale web ufficiale. È evidente che i suoi interessi sono altri!” conclude – si apprende dalla nota stampa.

