M5S Abruzzo, Via Aldo Moro 31, ascensore rotto da oltre un mese, disabili e anziani costretti in casa

Pettinari (M5S): “Inaccettabile che i cittadini paghino per il disinteresse di Regione e Comune” Prende fuoco l’ascensore e in via Aldo Moro 31 a Pescara, da oltre un mese e mezzo, ci sono anziani costretti a lasciare la propria casa e a trasferirsi da parenti; disabili bloccati in appartamento e tanti residenti che più volte al giorno devono salire fino a 8 piani di scale, anche solo per andare a fare la spesa – Parliamo di uno stabile Ater, quindi di proprietà di Regione Abruzzo, che rappresenta un caso emblematico sul problema della manutenzione nelle case di edilizia residenziale pubblica – A denunciare la questione e a chiedere un tempestivo intervento di Regione Abruzzo è il Vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, che questa mattina ha puntato il faro sulla zona delle Cooperative Aternum di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. “Il problema imminente del Civico 31 è sicuramente il ripristino delle funzionalità dell’ascensore – spiega Pettinari – ma questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso delle lamentele dei residenti che quotidianamente devono fare i conti con disservizi e mancanza di pulizia dei locali comuni e degli androni – precisa la nota online. Purtroppo questi sono i risultati del centrodestra al governo della Regione e del Comune: quando non stanzi le dovute risorse economiche per la manutenzione degli immobili vediamo beni pubblici deteriorarsi, cittadini costretti a vivere tra muffa e intonaci che si staccano e, come nel caso di Via Aldo Moro, un problema facilmente risolvibile che si trascina per più tempo del dovuto – riporta testualmente l’articolo online. Pensate cosa può significare per una persona anziana, che abita dal terzo piano in su, avere l’ascensore rotto per oltre un mese – si apprende dalla nota stampa. La casa si trasforma in una prigione! Inoltre, mi segnalano che nella corte esterna del palazzo c’è un’autovettura ferma con le gomme a terra da oltre un anno – Un anno in cui nessuno si è preso la briga di fare verifiche e procedere allo smaltimento dell’auto – Anche la sporcizia e il poco decoro urbano rendono i locali limitrofi al palazzo decadenti – precisa la nota online. Non è giusto che questi cittadini debbano vivere in una simile situazione di degrado perché chi dovrebbe agire rimane a guardare – si apprende dalla nota stampa. Siamo stanchi di leggere costantemente autocelebrazioni sui giornali quando nella realtà i cittadini sono costretti a fare i conti con il pressapochismo e l’indifferenza del centrodestra – si legge sul sito web ufficiale. Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia hanno disatteso tutte le promesse fatte in ogni tornata elettorale e adesso tutti i nodi vengono al pettine – Quindi chiediamo a Regione Abruzzo di stanziare immediatamente le somme per il ripristino della funzionalità dell’ascensore e contestualmente al Comune di attivarsi in ogni modo affinché sia garantita la pulizia della zona circostante – recita la nota online sul portale web ufficiale. Noi continueremo a denunciare queste situazioni perché non lasceremo mai i cittadini soli e continueremo a dare voce a chi non ha più parole – recita la nota online sul portale web ufficiale. È compito di chi è nelle istituzioni mettersi al servizio della comunità e non pretendere che la comunità si adegui ai tempi e alle necessità partitiche di chi governa” conclude – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

