Megalò sceglie l’illuminazione sostenibile a LED di Signify

Il Centro Commerciale Megalò sceglie la tecnologia LED di Signify per un’illuminazione più innovativa, performante e sostenibile sia negli ambienti indoor sia outdoor

L’intervento interessa le due gallerie commerciali e l’area esterna dei parcheggi con l’installazione di prodotti stampati in 3D e lampioni LED ad elevata efficienza energetica, con il completamento dei lavori previsto per il 2024.

Questo progetto illuminotecnico, che promuove un nuovo modello di fare retail combinando innovazione tecnologica e sostenibilità, insieme a molti altri già realizzati in Italia, vede Signify supportare il passaggio dalle lampade fluorescenti a quelle LED, in risposta all’entrata in vigore della nuova normativa europea lo scorso febbraio.

Signify (Euronext: LIGHT), leader mondiale nell’illuminazione, è stata scelta da Megalò, il Centro Commerciale più grande d’Abruzzo, per accompagnare insieme a loro il restyling illuminotecnico intervenendo sia negli spazi interni – in particolare sulle gallerie commerciali – sia in quelli esterni – relativi all’area destinata al parcheggio.

A distanza di quasi vent’anni dalla sua inaugurazione a Chieti nel 2005, ECE Projektmanagement Italia s.r.l., gestore del Centro Commerciale Megalò, da sempre attento all’efficientamento energetico e proiettato all’ecosostenibilità delle proprie decisioni e scelte strutturali, ha scelto Signify per l’illuminazione delle proprie aree esterne ed interne, completando la transizione da lampade fluorescenti a lampade con tecnologie LED più innovative, performanti e sostenibili.

Grazie alla scelta dei prodotti all’avanguardia di Signify, Megalò contribuisce fattivamente all’ecosostenibilità ed efficientamento energetico valorizzando l’identità del Centro Commerciale, luogo di incontro e di socializzazione, oltre che sede di molteplici attività e servizi che si aggiungono alle tradizionali funzioni commerciali.

Federico Feliziani, Commercial Leader Professional Trade di Signify Italia, ha affermato: “L’illuminazione assume un valore fondamentale in contesti quali gallerie, negozi e attività commerciali in quanto può contribuire alla personalità di questi luoghi ridisegnando spazi e customer experience come mai prima d’ora, andando quindi ben oltre il semplice desiderio di fare acquisti. Siamo pertanto fieri di aver lavorato al fianco della proprietà di Megalò perché, condividendo gli stessi valori, stiamo guidando la trasformazione in chiave sostenibile di questo centro commerciale attraverso la scelta di un sistema d’illuminazione LED indoor e outdoor all’avanguardia. Ci auguriamo pertanto che ciò possa essere di esempio e di ispirazione per molte altre realtà retail in tutto il territorio italiano”.

Maria Stella Bertino, Direttrice di Megalò, ha commentato: “Il Centro Commerciale Megalò è più di una galleria con 110 negozi e 2.800 parcheggi, è un luogo con una alta qualità di permanenza e offre una customer experience unica nella regione Abruzzo. Tutto il nostro team ha l’obiettivo di migliorare costantemente le esperienze dei visitatori presso le nostre gallerie, considerando sempre l’aspetto della sostenibilità della struttura. L’atmosfera, che fa sentire al loro agio i nostri clienti, è stata realizzata mettendo in opera progetti di illuminazione degli ambienti ben studiati e ricercati, utilizzando esclusivamente materiali certificati. Con Signify abbiamo trovato un valido partner che ci ha supportato con il suo know-how nella scelta di prodotti illuminotecnici dalle ottime caratteristiche tecniche ed ecosostenibili per la realizzazione del restyling dell’illuminazione delle gallerie che accolgono i nostri visitatori. Per ottimizzare al meglio il consumo energetico, il Centro Commerciale ha implementato un sistema con il quale monitorare ed intervenire in tempo reale sui consumi energetici riducendo i costi di gestione e implementando l’ecosostenibilità. Con una strategia ESG intelligente, un Facility Management con il focus sulla sostenibilità e un ciclo di manutenzione su misura, Megalò diventerà sempre più efficiente. Ringrazio Signify per averci supportato in questo progetto molto importante per noi e speriamo di poter essere un esempio per tante altre strutture grandi nel mondo del retail”.

Il completamento del progetto è previsto nel 2024, per un totale di 1.400 apparecchi da interni che permetteranno al Centro Commerciale di porsi come esempio di un modello retail all’avanguardia e con a cuore la sostenibilità, passando proprio attraverso l’illuminazione.

Con riferimento agli spazi interni dell’edificio, l’intervento si è concentrato sul restyling illuminotecnico delle gallerie commerciali e della piazza principale di Megalò, che oggi ospitano oltre 110 negozi. In particolare, si è scelto di puntare sulle lampade stampate in 3D della nuova gamma Philips MyCreation, realizzate con materiale riciclato, come ad esempio il policarbonato o le reti da pesca recuperate dai mari. Per il centro commerciale Megalò, gli apparecchi Green Space Perfect Fit 3D realizzati in policarbonato 100% riciclabile si sono rivelati la soluzione ideale grazie anche alla loro elevata personalizzazione e al design unico in termini di colori, trasparenza e texture. Questi prodotti sono inoltre compatibili con qualsiasi tipologia e dimensione di incasso così da integrarsi perfettamente nel precedente alloggio degli apparecchi. In questo modo, non solo è stato possibile ridurre i costi e i tempi di installazione ma, al tempo stesso, questi speciali apparecchi permetteranno a Signify e a Megalò di promuovere un nuovo approccio al mondo retail che sia al tempo stesso innovativo e green, in linea quindi anche con il raggiungimento di un’economia sempre più circolare.

Negli spazi esterni, la Direzione del Centro Commerciale Megalò si è concentrata sulla riqualificazione dell’area destinata al parcheggio, scegliendo di sostituire i vecchi corpi illuminanti dei pali presenti e installando 500 lampioni ClassicStreet Led, dotati di regolazione dei flussi luminosi ed energetici programmabili per fasce orarie e in grado di combinare.