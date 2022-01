Nasce MyVCard.it, il Biglietto da Visita Digitale con Mini-Sito

Nasce MyVCard.it, l’evoluzione del Biglietto da Visita Digitale che amplia gli orizzonti dell’ormai tradizionale Digital Business Card, divenendo un vero e proprio mini sito web condivisibile con chiunque attraverso il proprio smartphone (ma non solo).

La “Web App” MyVCard.it, lanciata da una startup in provincia di Latina, coniuga infatti le classiche funzionalità del Biglietto Digitale, che consente di trasmettere i propri dati in formato VCard per essere salvati nella rubrica di un device mobile, con quelle di una landing page, ovvero di una pagina web contenente grafica, immagini, dati ed elementi interattivi utili ai destinatari (clienti) per connettersi con il mittente o richiedere in tempo reale informazioni ad esempio su prodotti e servizi.

Con MyVCard.it, quindi, è possibile creare un Biglietto Digitale che include ben sei sezioni tematiche:

la testata, composta da una copertina e da un’immagine del profilo (logo aziendale o foto del soggetto); l’area informazioni e contatti, all’interno della quale è possibile inserire tutti i propri recapiti nonché link a pagine social e siti; l’elenco servizi/prodotti, che consente di presentare servizi e/o prodotti aziendali con tanto di immagini associate ed un pulsante interattivo per la richiesta immediata di informazioni tramite WhatsApp da parte del cliente; la galleria immagini, all’interno della quale è possibile caricare foto ma anche immagini quali grafiche, volantini, loghi di partners, lavori svolti (divenendo così una sezione portfolio); l’elenco dei canali di pagamento, utile ad informare i clienti sulle modalità di pagamento accettate, con l’indicazione degli estremi oppure con i link interattivi (ad esempio per PayPal) per le transazioni online; la sezione orari, che consente di indicare giorni e orari di apertura della propria attività.

Il Biglietto Digitale MyVCard.it supera tutti i limiti del biglietto da visita cartaceo: è paperless e non si sviluppa su supporto fisico (con risparmio di costi e con indubbi risvolti green), consente condivisioni illimitate e di aggiungere innumerevoli informazioni aggiuntive, permette al destinatario di interagire con il mittente e offre la possibilità al cliente di memorizzare subito i dati nella rubrica del proprio smartphone, senza perdite di tempo nella trascrizione e senza correre il rischio di smarrire il biglietto.

Non solo: MyVCard.it consente di generare un QrCode associato al Biglietto Digitale ed implementabile su flyer, locandine e qualsiasi altro tipo di documento o grafica. Scansionando tale codice tramite smartphone o tablet, è possibile visualizzare istantaneamente il Biglietto Digitale, memorizzando le relative informazioni.

MyVCard.it è disponibile nella versione FREE (completamente gratuita) con funzionalità base, PRO e PLUS, queste ultime con funzioni e campi estesi/illimitati. L’utente può scegliere se realizzare il proprio biglietto in modalità “Fai da Te” oppure inviare dati e immagini al Team MyVCard.it che provvederà a creare gratuitamente il Biglietto sulla base della versione scelta dall’utente.

Ulteriori informazioni su MyVCard.it sono disponibili sul sito portale.myvcard.it.