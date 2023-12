“Natale Insieme” fa tappa al porto canale, alla Basilica dei colli e in via Cavour

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Uno spettacolo teatrale al porto canale, alle 18. La musica nella Basilica della Madonna dei Sette Dolori, alle 21. E poi tanti spettacoli in centro, con illusionisti, attori, equilibristi, giocolieri e molto altro, tra musica e danza, a partire dalle 15. Sono diversi gli appuntamenti di domani pomeriggio a Pescara con “Natale insieme”, tutti consultabili on line su https://shorturl.at/sAORY Si prosegue giovedì nella chiesa Beata Vergine Maria del Rosario che accoglierà un concerto con organo e quartetto, alle 21. Per i più piccoli ci sono altri laboratori in programma all’Aurum, venerdì e sabato: è indispensabile prenotarsi su https://shorturl.at/vEJ14 per partecipare agli incontri ispirati alla Cina e creare tutti insieme un calendario#comunedipescara #pescara #vivipescara #nataleinsieme

