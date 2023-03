noncomprareADOTTA – Lega del Cane e Comune dell’Aquila insieme per promuovere l’adozione responsabile

- Advertisement -

Parte la campagna adozioni 2023, #noncomprareADOTTA – lanciata dalla Sezione di L’Aquila della Lega Nazionale per la Difesa del Cane con il patrocinio del Comune dell’Aquila –

Una campagna di affissioni per invitare i cittadini all'adozione dei cani del canile che l'Associazione gestisce in convenzione con l'Ente comunale. Per tutto il 2023 si alterneranno affissioni di manifesti con le indicazioni per contattare Lega del Cane e venire a conoscere i tanti cani ospitati nel Rifugio Cuccefelici dove vengono accuditi i cani rivenuti sul territorio comunale di L'Aquila: sarà, inoltre, attivata nel sito istituzionale del Comune una sezione specifica con il vademecum per i cittadini contenente le indicazioni su come comportarsi quando viene rinvenuto un cane smarrito, ferito, in difficoltà, oppure quando si smarrisce il proprio amico a 4 zampe; ci sarà, infine, un link diretto alla pagina dedicata alle adozioni del sito di Lega del Cane.

Dal 2018 l'Associazione si avvale della figura professionale dell'Istruttore cinofilo che accompagna i futuri adottanti nella corretta scelta del proprio compagno di vita e si occupa di aumentare l'indice di adottabilità dei cani ospitati – spesso provenienti da situazioni difficili, con un passato critico – lavorando sulla loro riabilitazione comportamentale.

Una figura fondamentale che ha contribuito alla nascita della campagna è la fotografa professionista che si è occupata di immortalare i cani ospiti del Rifugio: le foto di alta qualità, inserite nel sito istituzionale di Lega del Cane e sui social network danno risalto e visibilità a queste creature in cerca di famiglia.

“Il nostro scopo primario come Associazione ? garantire la cura, il benessere e la tutela degli animali, ma il passo successivo ? quello di cercare per loro – dopo un corretto recupero fisico e comportamentale– la possibilit? di trovare l’amore di una famiglia” dichiara Caterina Bonati Fagioli, Vicepresidente di Lega del Cane L’Aquila –

"In questi anni abbiamo visto aumentare la sensibilità dei cittadini e crescere in maniera importante il numero delle persone che scelgono di adottare in canile, non solo riservando la propria attenzione ai cuccioli, ma anche ai cani adulti o anziani: questa inversione di tendenza ci fa ben sperare per il futuro e conferma che stiamo andando nella giusta direzione, lavorando in sinergia con il Comune di L'Aquila" prosegue Bonati Fagioli.

"Grande importanza viene data al percorso pre adottivo: quando la famiglia arriva per conoscere il cane in Rifugio viene accompagnata nel suo percorso dall'Istruttore cinofilo, che la indirizza verso la tipologia di cane più adatto alle proprie esigenze e al proprio stile di vita. Oltre alla prevenzione, tramite la sterilizzazione e l'iscrizione all'anagrafe canina, l'adozione responsabile è la chiave per debellare il randagismo: il nostro obiettivo non si ferma a far uscire un cane dal canile, ma soprattutto a non farlo rientrare e questo si ottiene solo con la responsabilizzazione dei futuri adottanti – Ruolo chiave in questo senso, è quello del Nucleo di Guardie Zoofile Volontarie nato in seno all'Associazione nel 2012: oltre a vigilare e monitorare il territorio, occupandosi di situazioni a rischio, è accanto ai cittadini nel percorso pre e post adottivo." conclude Caterina Bonati Fagioli.

"Ringrazio L'Associazione della Lega Nazionale per la Difesa del Cane per l'importante lavoro che ogni giorno, con costanza e determinazione, porta avanti" dichiara l'Assessore all'ambiente Fabrizio Taranta. "L'ospitalità che offre il rifugio è molto importante per il recupero fisico e psicologico degli animali ospitati prima di reintrodurli in una nuova famiglia adottiva. Colgo l'occasione per invitare tutti a sostenere l'Associazione adottando un amico a quattro zampe che aspetta solo di riempirvi di tanto affetto" conclude l'Assessore.

Il Rifugio Cuccefelici si trova nella Frazione di Paganica ed è aperto al pubblico 7 giorni su 7 dalle 10 alle 12: sul sito e sui social network della Lega del Cane di L'Aquila sono presenti alcuni dei cani che è possibile adottare, che vi invitiamo a venire a conoscere. L'Associazione è a disposizione dei cittadini ai seguenti contatti: 329.9064859 – info@cuccefelici.com.

