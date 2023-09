PD Abruzzo, Avvio lavori ricostruzione dopo frana Ponzano, Fina: “Giorno storico”

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:

“È un giorno storico per gli abitanti di Ponzano, a Civitella del Tronto – aggiunge testualmente l’articolo online. Partono i lavori di ricostruzione a seguito della frana, con la delocalizzazione a Sant’Eurosia”: lo dichiara il senatore del Partito Democratico Michele Fina, che ha partecipato alla cerimonia di consegna dei lavori – precisa il comunicato. Fina ricorda “l’importante e complesso impegno dal 2017, per il quale occorre ringraziare chi si è speso e chi si è battuto – aggiunge testualmente l’articolo online. La determinazione dell’amministrazione locale, quella del comitato locale che è sempre stato unito nella richiesta di dar seguito alla ricostruzione in tempi brevi, senza dividere la comunità di Ponzano – riporta testualmente l’articolo online. Il lavoro svolto dalla struttura commissariale, in particolare nella fase decisiva con la guida di Giovanni Legnini – precisa la nota online. A tutto questo va dato seguito a un livello più sistematico, lavorando ad un impianto normativo che dia maggiori certezze innanzitutto attraverso l’approvazione di un codice per la ricostruzione”.

