PD Abruzzo, Caso Castellalto, il segretario e i consiglieri regionali del Partito Democratico: “Necessaria riflessione, fare chiarezza”

“Quanto emerge a Castellalto, dove da alcune dichiarazioni rese in Consiglio comunale aleggia la possibilità di comportamenti che non hanno niente a che vedere con la trasparenza dell’etica pubblica, deve indurre a una riflessione”: lo dichiara Daniele Marinelli, segretario del Partito Democratico abruzzese, con i consiglieri regionali del Pd Silvio Paolucci, Dino Pepe, Antonio Blasioli e Pierpaolo Pietrucci – Proseguono: “Il caso, naturalmente tutto da approfondire, della possibilità che si sia profilata l’opportunità di uno scambio tra finanziamenti per un’opera pubblica e appoggio elettorale, è più di un malcostume – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il video e le parole pronunciate dal consigliere comunale di minoranza Graziano Rampa, pubblicate da diverse testate, in poco tempo hanno raggiunto tutto il territorio regionale seminando sconcerto e scatenando una vera e propria bufera politica nel centrodestra, fino alla pubblica presa di distanza e alla delegittimazione del capogruppo da parte di tutti gli altri consiglieri comunali di opposizione di Castellalto – aggiunge testualmente l’articolo online. La debole difesa della consigliera regionale chiamata in causa, Simona Cardinali, non esaurisce il problema, e occorre interrogarsi sugli anticorpi del sistema laddove, per così dire, nell’agire pubblico il confine tra consentito e spregiudicato è più sottile – si apprende dalla nota stampa. Il caso di Castellalto in proposito lascia più di qualche dubbio: considerando che effettivamente l’incontro tra la consigliera leghista e il gruppo di opposizione del Comune di Castellalto c’è stato, si è svolto a metà agosto come comunicato a mezzo stampa ed è confermato dalla stessa Cardinali, è necessario, da parte dei soggetti coinvolti, fare definitivamente chiarezza sulla vicenda e magari voltare pagina – si apprende dal portale web ufficiale. Chiarimento che abbiamo chiesto pochi giorni fa anche su un’altra grave vicenda: quella dei contributi ‘discrezionali’ ai Comuni ‘amici’ dei fondi per lo sport, in una vicenda che lascia intravedere lo stesso modus operandi – precisa la nota online. Rimane la consapevolezza che la politica e le istituzioni hanno il dovere di occuparsi di questioni fondamentali per i cittadini – precisa la nota online. Marsilio e i suoi in questi cinque anni hanno inanellato una serie di fallimenti, dalla sanità ai trasporti, dal sociale alle infrastrutture, e la vicenda di Castellalto ai fallimenti aggiunge, appare, l’evidenza dello scarso rispetto della comunità a quella dell’incapacità politica e amministrativa”.

