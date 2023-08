PD Abruzzo, Come resistere alla regressione democratica, all’Aquila l’evento del PD con Sandro Ruotolo: “La città sia anche laboratorio di opposizione”

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:

“Cultura libera tutte/i, come resistere alla regressione democratica” è il titolo dell’evento che si è svolto all’Aquila, al Palazzetto dei Nobili, organizzato dal Partito Democratico cittadino – aggiunge testualmente l’articolo online. Si è discusso del tentativo della destra di costruire una nuova egemonia culturale, ideologicamente orientata, che punta a riscrivere i capisaldi della storia della Repubblica – viene evidenziato sul sito web. All’evento con il giornalista di Fanpage Valerio Renzi e la moderazione dell’operatrice culturale Agnese Porto ha partecipato Sandro Ruotolo, componente della segreteria nazionale del Pd. Per Ruotolo si tratta di una “destra che vuole comandare e non governare, che ha bisogno di riscrivere la storia dalla parte degli sconfitti del 25 aprile – Occupano cultura e informazione, con una spavalderia, un’insolenza, una brutalità che non si sono mai viste – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il loro è in realtà un percorso studiato persino scientificamente, contano su di esso per continuare a evitare di fare i conti con l’estremismo, il cui contributo per arrivare e per conservare il potere questa destra non l’ha mai rinnegato – riporta testualmente l’articolo online. Per quanto riguarda il Festival del Libro, sindaco e Presidente di Regione devono rendere conto di avere finanziato una manifestazione politica, di un’area politica di estrema destra, camuffata da culturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È insopportabile”. Il senatore Michele Fina, impossibilitato a partecipare perché in Aula per la discussione sul PNRR, ha inviato un messaggio: “Bene fa il nostro partito in città a mantenere alta l’attenzione su un pericolo del genere, perché di pericolo di tratta – viene evidenziato sul sito web. Sarebbe gravissimo da parte nostra far venire meno l’argine: all’Aquila e in Abruzzo la filiera di Fratelli d’Italia dà vita a un esperimento che usa le istituzioni per obiettivi ideologici – precisa il comunicato. Si punta a insinuare un certo revisionismo di matrice estremista nella cultura e nell’interpretazione della storia – si legge sul sito web ufficiale. Il fatto che il Festival del Libro fosse generosamente finanziato con soldi pubblici, da Comune e Regione, la dice lunga sulla natura di questo progetto, su cosa potrebbe diventare a scala più larga – In questo senso L’Aquila è un laboratorio, ma anche della forza e della determinazione della nostra opposizione, e vincere le elezioni regionali in Abruzzo, il prossimo anno, è per noi fondamentale anche per questa ragione”. Nello Avellani, segretario del Pd dell’Aquila, ha sottolineato come l’iniziativa “faccia parte di una nostra convinta azione di difesa del diritto di tutti ad una cultura libera, plurale, critica – Che le istituzioni finanzino con i soldi dei cittadini la propaganda di destra e gli eventi di partito è semplicemente inaccettabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Terremo sempre alta la vigilanza, dentro e fuori le istituzioni, a cominciare dal Consiglio comunale”. Avellani ha anche ricordato altre questioni a testimoniare la strategia in questo ambito della destra in città: l’episodio della targa in memoria di Sergio Ramelli, la cancellazione del Festival degli Incontri, la perdita del Festival della Partecipazione, il tentativo fallimentare di sostituzione del Festival della Montagna con una Festa della Montagna – viene evidenziato sul sito web. Nella foto da sinistra Porto, Renzi e Ruotolo –

