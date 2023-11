PD Abruzzo, Comune di Bisegna, Ponte sul Giovenco. Fina: “Assicuro tutto il mio impegno sulla vicenda”

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Pd Abruzzo:

“I disagi della viabilità provinciale sono sempre più marcati e sempre più influiscono sulle difficoltà di trasporto e di sviluppo del territorio – L’annosa vicenda della Strada provinciale 17 e del Ponte sul fiume Giovenco è da anni all’attenzione dell’opinione pubblica, ma si è aggravata negli ultimi mesi”: lo dichiara il senatore Michele Fina, tesoriere nazionale del Partito Democratico – aggiunge testualmente l’articolo online. Fina prosegue: “Sto seguendo da vicino tutti gli sviluppi della problematica per una soluzione che garantisca sicurezza dell’infrastruttura e continuità dei collegamenti – precisa la nota online. Garantire la possibilità di spostamento in tempi ragionevoli per lavoratori e studenti, per l’assistenza sanitaria di base, per i turisti che frequentano l’area del Parco è necessità irrinunciabile per un’area interna montana, anche in contemporanea dei lavori – precisa il comunicato. Aderisco alla manifestazione pubblica indetta per il prossimo 26 novembre a Bisegna per assicurare il mio sostegno al comitato civico e agli amministratori locali, mettendo a disposizione la mia attività parlamentare e istituzionale”.

