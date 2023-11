PD Abruzzo, D’Amico a Lanciano alla manifestazione di Cgil e Uil: “Ragioni giuste, valorizzare ruolo sindacati”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del PD Abruzzo attraverso il proprio portale web ufficiale:

“La mobilitazione di Cgil e Uil è giusta e significativa”: lo dichiara Luciano D’Amico, candidato alla Presidenza della Regione per il Patto per l’Abruzzo, che ha partecipato a Lanciano alla manifestazione organizzata dai sindacati – aggiunge la nota pubblicata. D’Amico spiega: “Esserci oggi significa naturalmente e in primo luogo condividere le motivazioni della protesta – si legge sul sito web ufficiale. E’ necessario uno sforzo maggiore nel segno dell’equità, per rispondere ai bisogni crescenti di protezione sociale e servizi migliori: istruzione, sanità, sostegno ai redditi – precisa il comunicato. Per giunta in una fase in cui il progetto della cosiddetta autonomia differenziata desta in questi ambiti preoccupazione, nel Mezzogiorno e naturalmente anche in Abruzzo – Dobbiamo combatterne gli effetti distorsivi e regressivi in termini di disgregazione sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La partecipazione alla manifestazione è anche l’opportunità per evidenziare la vicinanza ai sindacati e riconoscerne il ruolo e l’imprescindibile funzione di rappresentanza – viene evidenziato sul sito web. Va fatto tutto lo sforzo possibile per valorizzarli”.

