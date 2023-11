PD Abruzzo, D’Amico ad Assemblea Ascom-Abruzzo a Lanciano: “Presenza utile, importanti esigenze degli operatori”

PD Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:

“È stato molto utile e costruttivo partecipare oggi a Lanciano all’assemblea di Ascom-Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Le esigenze e le proposte degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi non possono che risultare centrali nel pieno della fase di ascolto e di elaborazione del nostro programma”: lo dichiara Luciano D’Amico, candidato alla Presidenza della Regione per il Patto per l’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. D’Amico prosegue: “Questo a maggior ragione oggi, visto il momento di grande cambiamento che investe questo assieme ad altri comparti – precisa la nota online. Per rendere il cambiamento opportunità e innovazione non si può prescindere dalla voce di chi è sul campo”.

