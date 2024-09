PD Abruzzo, DEBITI DELLE ASL VERSO I 200 MILIONI E LA REGIONE ORDINA UNA MANOVRA LACRIME E SANGUE: L’ABRUZZO PAGA LE SCELTE SCELLERATE DI QUESTA GIUNTA

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:Si preannuncia un’ulteriore voragine nei conti delle Asl abruzzesi dopo quella già certificata a fine 2023 ma svelata dalla Regione soltanto dopo le elezioni del 10 marzo: quasi 200 milioni di euro di debito tendenziale per il 2024, con le aziende sanitarie che hanno promesso di tagliare costi per complessivi 69 milioni – I nodi vengono al pettine: Marsilio ha mentito all’Abruzzo, dichiarando in campagna elettorale che il nostro era un modello sanitario da esportare, e ora ci troviamo con un deficit mostruoso – riporta testualmente l’articolo online. Invitiamo questa giunta regionale ad un doppio gesto di resipiscenza: votino con noi la proposta di incremento massiccio del Fondo sanitario nazionale e firmino con noi la cancellazione dell’autonomia differenziata, che si abbatterà come una mannaia sul sistema sanitario pubblico regionale – si apprende dalla nota stampa. Dopo aver preso in giro le persone presentando piani inattuabili, sprecando risorse e facendo solo propaganda, adesso pensano di evitare un nuovo commissariamento tagliando servizi, farmaci e prestazioni – aggiunge la nota pubblicata. Lacrime e sangue da far pagare nuovamente agli abruzzesi, in particolare alle fasce più deboli che non possono permettersi la sanità privata o l’emigrazione in altre regioni – precisa la nota online. Su questo fronte faremo le barricate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Daniele Marinelli, segretario regionale del PD Abruzzo

