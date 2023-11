PD Abruzzo, Fina: “Serve urgentemente proroga tribunali abruzzesi”

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:

“Vista la situazione di stallo che sta caratterizzando i tribunali abruzzesi di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, aggravata dalla carenza di personale che peggiora di settimana in settimana, e appurato che nonostante le continue offerte di collaborazione il governo e la maggioranza non sono intenzionati a risolvere la situazione in modo permanente e strutturale, crediamo che sia urgente la soluzione tampone di un’ulteriore proroga entro fine anno – aggiunge testualmente l’articolo online. Una proroga che serva ad avere il tempo di rivedere definitivamente la riforma e deliberare la riapertura dei nostri tribunali – Si proceda senza indugio – aggiunge testualmente l’articolo online. In questo anno si è perso tempo e quello che resta non basterà a trovare una soluzione definitiva, a meno che la maggioranza non firmi subito il mio progetto di legge o ne presenti uno fotocopia”: lo dichiara il senatore del Partito Democratico Michele Fina – si legge sul sito web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo del PD Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet del PD Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pd-abruzzo.it