PD Abruzzo, Fina: “Su Perdonanza la maggioranza si fa opposizione”

PD Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:

“Pierluigi Biondi (Sindaco FdI dell’Aquila, collegio elettorale di Giorgia Meloni) è riuscito a provocare una pesante polemica con il Sottosegretario Vittorio Sgarbi (Governo Meloni). Il merito attiene alla scelta del Comune di collocare un mega palco a ridosso della Basilica di Collemaggio in occasione della Perdonanza Celestiniana”. Lo dichiara in una nota il senatore del Pd Michele Fina – si apprende dal portale web ufficiale. “Biondi si premura di rispondere a Sgarbi ‘bastonandolo’ (parola sua) ma questa volta la pacatezza è dalla parte di Sgarbi che replica dando una lezione sulle norme di Legge italiana che, con buona pace di Biondi, pare si applichino anche all’Aquila – Ma non basta – prosegue Fina -: a detta del Sindaco Biondi pare che sia stato io a dare l’impulso che ha generato questo singolare spettacolo celestiniano – recita il testo pubblicato online. Lo ringrazio per l’attenzione alla mia persona, è sempre un caro amico, ma temo che la spiegazione su quanto accaduto è semplicemente che questa maggioranza sa fare solo opposizione al proprio interno e all’opposizione stessa”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal PD Abruzzo e online sul portale ufficiale del partito. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il canale web ufficiale del PD Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pd-abruzzo.it