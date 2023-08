PD Abruzzo, Gileno, Finoli, Cantoro (Giovani Democratici): “A settembre una conferenza programmatica delle realtà under 30 alternative alla destra di Marsilio”

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:

“L’evoluzione positiva del tavolo di coalizione del Centrosinistra, che vede presenti anche noi Giovani Democratici d’Abruzzo, ieri ha segnato punti programmatici e politici positivi vedendo la partecipazione di tutte le forze alternative alla destra – viene evidenziato sul sito web. Riteniamo, come abbiamo sostenuto a partire dal congresso della nostra organizzazione e nelle riunioni con gli alleati, che occorra focalizzare la campagna elettorale sui temi cari alla nostra generazione, gli under 30”: lo dichiarano Saverio Gileno, Flavia Cantoro e Pia Finoli, rispettivamente segretario, presidente e vicesegretaria dei Giovani Democratici abruzzesi – precisa il comunicato. I tre esponenti dell’organizzazione giovanile del Pd Abruzzo proseguono: “Siamo nella regione col più alto tasso di fuga della popolazione giovanile in Italia, dove negli ultimi dieci anni le università del territorio hanno registrato un -30% di iscrizioni e i posti letto dedicati alle studentesse e agli studenti universitari sono sempre meno e sempre peggio collegati con i campus. La maggioranza di destra non calendarizza la nostra proposta di legge regionale per il diritto allo studio, costruita insieme ai ragazzi e alle ragazze delle scuole di tutto l’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Giace in fondo ai cassetti della Regione quando il testo in vigore è vecchio di 45 anni – aggiunge la nota pubblicata. È una regione in cui formarsi e costruire un progetto di vita è sempre più difficile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per tutti questi motivi riteniamo necessario che si generazionalizzi la sfida elettorale: è quello che abbiamo detto al tavolo di coalizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il programma e l’idea di Abruzzo deve rivolgersi con forza alle ragazze e ai ragazzi under 30 d’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Per questo abbiamo avviato una serie di interlocuzioni con le rappresentanze giovanili delle forze al tavolo del Centrosinistra e con le realtà sociali e associative che si battono per i diritti, l’ambiente e la salute – Prendiamo l’impegno di costruire per settembre un grande appuntamento a cui partecipino tutte queste realtà e organizzazioni per scrivere insieme il programma generazionale del Centrosinistra, per dare voce alla generazione per l’Abruzzo”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo del PD Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche mediante il canale web ufficiale del PD Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pd-abruzzo.it