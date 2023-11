PD Abruzzo, Il senatore Fina alla casa lavoro di Vasto: “Qui e nelle altre strutture abruzzesi i problemi sono gravi e vanno affrontati a tutti i livelli”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del PD Abruzzo attraverso il proprio portale web ufficiale:

Michele Fina, senatore del Partito Democratico, è stato oggi in visita istituzionale alla casa lavoro di Vasto – riporta testualmente l’articolo online. Con lui il sindaco Francesco Menna, gli assessori Anna Bosco e Paola Cianci, il Presidente del consiglio comunale Marco Marchesani, il segretario del Pd di Vasto Simone Lembo, lavoratrici e lavoratori della struttura con le rappresentanze sindacali – “Oggi come altre volte in passato, e ci saranno ulteriori occasioni in futuro, ho in qualità di parlamentare condotto un sopralluogo in un istituto di pena – Se il grado di civiltà di una società si misura sul loro stato, il nostro Paese non è messo bene – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Molto male sta poi l’Abruzzo, che risente dell’etichetta di una certa marginalità. A Vasto e nelle altre altre strutture abruzzesi i problemi sono particolarmente gravi, riconducibili tra le altre cose alla penuria di personale che ha raggiunto proporzioni intollerabili, così come, in conseguenza, le condizioni di vita e lavoro nelle strutture – si apprende dalla nota stampa. È un problema che va affrontato qui e altrove in Abruzzo a ogni livello, e bene fanno il sindaco e le istituzioni locali di Vasto a tenere alta l’attenzione – In queste condizioni l’istituto di Vasto non risponde al principio costituzionale di una pena che riabilita – si legge sul sito web ufficiale. Al contrario paradossalmente il detenuto o l’internato è ancor più spinto nelle braccia del crimine e dell’illegalità”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal PD Abruzzo e online sul sito web ufficiale del partito. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 19, anche mediante il sito internet del PD Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pd-abruzzo.it