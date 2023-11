PD Abruzzo, Il senatore Michele Fina il 20 novembre all’Aquila alla manifestazione sul Provveditorato amministrazione penitenziaria: “Giusta la battaglia sindacale, la sede deve essere Pescara”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del PD Abruzzo attraverso il proprio portale web ufficiale:

“Lunedì 20 novembre sarò con le organizzazioni sindacali alla manifestazione davanti alla sede del Consiglio regionale all’Aquila, per una battaglia doverosa – E’ iniquo e irrazionale che la sede del Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria Abruzzo-Molise-Umbria non sia collocata a Pescara”: lo dichiara il senatore del Partito Democratico Michele Fina – Prosegue: “Ho depositato un’interrogazione al ministro della Giustizia Carlo Nordio sull’argomento ed è giusto adesso che anche la Regione Abruzzo e il suo Presidente intervengano per incidere, come chiedono i sindacati – aggiunge la nota pubblicata. La proposta di provvedimento attraverso cui si sceglie Perugia come sede del Provveditorato va modificata”. Nell’interrogazione a Nordio Fina ricorda che “la regione Abruzzo ha otto istituti penitenziari rispetto alle regioni Umbria e Molise che hanno tre istituti ciascuna, oltre ad avere personale di polizia penitenziaria che è oltre le 1000 unità di personale rispetto all’Umbria che ha circa 700 unità di personale e il Molise che ne ha circa 250. Per l’assenza di centralità, la difficoltà di raggiungimento dal punto di vista orografico e soprattutto per la consistenza numerica si reca grave pregiudizio alle regioni Abruzzo e Molise per raggiungere la neoistituita sede di Perugia”. Il senatore del Pd evidenzia poi nel testo che “nella città di Pescara esiste uno stabile di recente ristrutturazione che sarebbe idoneo ad ospitare la nuova sede del Provveditorato all’amministrazione penitenziaria, oltre ad essere baricentrica tra le tre Regioni accorpate nel nuovo riordino”. Il 20 novembre Fina condurrà inoltre una visita istituzionale alla casa lavoro di Vasto, alle prese da tempo con problemi e sofferenze di gestione evidenziate anche dal sindaco e dalle istituzioni locali.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo del PD Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il canale web ufficiale del PD Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pd-abruzzo.it